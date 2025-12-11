EEUU impone nuevas sanciones a familia de Maduro y petroleros vinculados a Venezuela

Por Daphne Psaledakis y Marianna Parraga

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - Estados Unidos impuso el jueves nuevas medidas contra Venezuela, que abarcan sanciones a tres sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, así como a seis tanqueros y compañías navieras que transportan crudo venezolano.

La medida se da mientras Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe y el presidente estadounidense, Donald Trump, hace campaña por la salida de Maduro.

El miércoles, Trump anunció que Estados Unidos había incautado un tanquero sancionado cerca de las costas de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado la imposición de sanciones a seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, así como a seis tanqueros vinculados a ellas.

Cuatro de los petroleros, incluyendo el H. Constance, construido en 2002, y el Lattafa, construido en 2003, tienen bandera panameña, mientras que los otros dos tienen bandera de las Islas Cook y Hong Kong.

Los buques afectados son superpetroleros que recientemente cargaron crudo en Venezuela, según documentos internos de embarque de la estatal PDVSA.

Franqui Flores y Efraín Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, también fueron sancionados.

Ambos fueron arrestados en Haití en 2015 en un operativo encubierto de la DEA de Estados Unidos y condenados en 2016 por intentar llevar a cabo un multimillonario tráfico de cocaína. Fueron sentenciados a 18 años de prisión, pero fueron liberados en un intercambio de prisiones con Venezuela en octubre de 2022.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro volvió a sancionar a Erik Malpica Flores, otro sobrino de la primera dama que fue vicepresidente de la estatal PDVSA. Su sanción, impuesta en 2017, fue levantada en junio de 2022.

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano también fue sancionado el jueves por "haber mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores", según el comunicado del Tesoro.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La incautación del tanquero del miércoles fue la primera de un cargamento de petróleo venezolano en medio de las sanciones estadounidenses al país, vigentes desde 2019. También es la primera acción conocida del Gobierno de Trump contra un petrolero relacionado con Venezuela desde que ordenó un masivo refuerzo militar en la región en agosto.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela en medio de sus acusaciones del envío de narcóticos a Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses ya han llevado a cabo más de 20 ataques contra lanchas presuntamente cargadas con drogas, lo que ha generado preocupación entre legisladores y expertos legales. (Reporte de Daphne Psaledakis, Marianna Parraga, Katharine Jackson, David Ljunggren y Costas Pitas. Editado en español por Javier Leira)