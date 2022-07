EEUU impone nuevas sanciones contra 15 personas y entidades por la "venta ilícita" de petróleo de Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra 15 personas y entidades supuestamente implicadas en "ventas ilícitas" de petróleo iraní, en el marco de la batería de medidas punitivas contra Irán desde que Washington se retirara unilateralmente en 2018 del acuerdo nuclear firmado en 2015.

"Si bien Estados Unidos está comprometido a lograr un acuerdo con Irán que logre un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear, seguiremos usando toda la autoridad para aplicar sanciones a la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes", ha explicado el vicesecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha destacado que "estas entidades, ubicadas en Irán, Vietnam, Singapur, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong, han apoyado el comercio energético de Irán, generando millones de dólares de ingresos ilícitos".

Entre los sancionados figura la empresa Truong Phat Loc Shipping Trading JSC, con sede en Vietnam, por "participar en el envío de productos de petróleo desde Irán", así como Everwin Ship Management Pte. Ltd., con sede en Singapur, por "funcionar como gestor técnico de un buque que transportó productos de petróleo de Irán".

Las sanciones afectan igualmente a las empresas iraníes Zagros Tarabaran-E Arya, Persian Gulf Star Oil Company, and East Ocean Rashin Shipping Co. Ltd, por participar "en la venta o envío de productos de petróleo iraní", a las que se suman ocho entidades y dos personas en Irán, Hong Kong y EAU.

"Estados Unidos ha sido sincero y firme en su búsqueda de un camino de diplomacia significativa para lograr un retorno mutuo a la aplicación total del acuerdo nuclear de 2015. Es Irán el que, hasta la fecha, ha fracasado a la hora de demostrar un compromiso similar con este camino", ha sostenido Blinken.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "ante la ausencia de un cambio de rumbo por parte de Irán, Estados Unidos seguirá usando la autoridad para aplicar sanciones contra las exportaciones de petróleo, productos del petróleo y productos petroquímicos de Irán", según un comunicado publicado por el Departamento de Estado en su página web.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, criticó la semana pasada que los países occidentales "no son serios" en las negociaciones sobre la posible reactivación del acuerdo, tras los fallidos contactos indirectos con Estados Unidos en Qatar, mientras que el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, afirmó el martes que "Estados Unidos debe decidir si quiere un acuerdo o si insiste en ceñirse a las demandas unilaterales, dado que son mutuamente excluyentes".

La Administración estadounidense aseguró estar "decepcionada" tras las conversaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Doha. Así, lamentó que las conversaciones están estancadas y criticó que Teherán no haya respondido positivamente a la iniciativa de la Unión Europea (UE).

Las conversaciones en Qatar tuvieron lugar tras meses de estancamiento después de que numerosas rondas de conversaciones en Viena (Austria) no lograran un avance. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 con el entonces presidente Donald Trump, e Irán ha cada vez ha puesto más trabas a las restricciones sobre su programa nuclear.