Por Arshad Mohammed y Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 2 feb (Reuters) - Estados Unidos impuso el viernes sanciones contra los programas iraníes de adquisición de misiles balísticos y aviones no tripulados, así como contra funcionarios que, dijo, están implicados en ataques informáticos contra infraestructuras estadounidenses, en un intento de Washington por aumentar la presión sobre Teherán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado el viernes que había impuesto sanciones a cuatro empresas con sede en Irán y Hong Kong implicadas en el suministro de materiales y tecnología a los programas de misiles balísticos y aviones no tripulados de Irán, así como a una empresa con sede en Hong Kong por vender materias primas iraníes a entidades chinas.

El Tesoro también informó de que había impuesto sanciones a seis funcionarios del Mando Cibernético Electrónico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI-MCE) por actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructuras críticas en Estados Unidos y otros países.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York y la embajada de China en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las sanciones, anunciadas en declaraciones separadas, representan los últimos esfuerzos de Washington por castigar a Teherán, cuyos aliados en Irak, Líbano, Siria, Yemen y la Franja de Gaza han atacado objetivos estadounidenses e israelíes.

Estados Unidos atribuyó el ataque del fin de semana contra una base estadounidense en Jordania, en el que murieron tres soldados estadounidenses y más de 40 resultaron heridos, a militantes respaldados por Irán, y el Gobierno de Biden ha prometido una respuesta que incluirá ataques de represalia.

El ataque del fin de semana fue el primero en el que mueren tropas estadounidenses en Oriente Medio desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

El Tesoro informó que había impuesto sanciones a cuatro entidades con sede en Irán y Hong Kong por operar como entidades de aprovisionamiento encubiertas para la empresa iraní Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) y su director gerente, Hamed Dehghan, de quienes dijo que apoyan a organizaciones militares iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El Tesoro nombró a las tres empresas de Hong Kong a las que acusó de formar parte de la red de adquisiciones para los programas de misiles balísticos y aviones no tripulados de Irán: FY International Trading Co, Limited, Duling Technology HK Limited y Advantage Trading Co, Limited.

China Oil and Petroleum Company Limited, con sede en Hong Kong, también fue objeto de sanciones el viernes, luego de que el Tesoro la acusó de ser una empresa tapadera de la Fuerza Quds del CGRI.

Según el Tesoro, la empresa ha concertado contratos y vendido productos iraníes por valor de cientos de millones de dólares y ha participado en operaciones comerciales con entidades con sede en China en beneficio de la Fuerza Quds.

Narin Sepehr Mobin Istatis (NSMI), filial de PKGB con sede en Irán, también figura entre los sancionados en la acción del viernes, que congela todos los activos estadounidenses pertenecientes a las empresas sancionadas y, en general, prohíbe a los estadounidenses tratar con ellas. Quienes realicen determinadas transacciones con ellos también corren el riesgo de ser sancionados.

En otro comunicado, el Tesoro informó de que había impuesto sanciones a seis funcionarios del CGRI-MCE: Hamid Reza Lashgarian, Mahdi Lashgarian, Hamid Homayunfal, Milad Mansuri, Mohammad Bagher Shirinkar y Reza Mohammad Amin Saberian.