Eeuu impone sanciones a empresas chinas por el fentanilo

WASHINGTON, 14 abr (Reuters) - Washington impuso el viernes sanciones a dos entidades con sede en China, acusándolas de suministrar precursores químicos a cárteles de la droga en México para la producción de fentanilo ilícito destinado a Estados Unidos, informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

El Tesoro dijo que también designó a cinco personas con sede en China y Guatemala en las sanciones dirigidas a la producción de fentanilo.

"El fentanilo ilícito es responsable de la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año", declaró en el comunicado Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "El Tesoro, como parte del esfuerzo de todo el Gobierno para responder a esta crisis, continuará aplicando enérgicamente nuestras herramientas para prevenir la transferencia de precursores químicos y la maquinaria necesaria para producir esta droga", dijo Nelson.

En el comunicado, el Departamento del Tesoro señala que ha impuesto sanciones a las empresas químicas con sede en China Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd, así como a cuatro ciudadanos chinos.

Tres de las personas sancionadas fueron acusadas a principios de este mes por un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de Nueva York por cargos de conspiración, incluida la importación de fentanilo y el blanqueo de dinero, dijo el Tesoro.

También estaba en el punto de mira un intermediario de precursores químicos de fentanilo con sede en Guatemala que, según el Tesoro, compra precursores de fentanilo en nombre de narcotraficantes con sede en México.

México y Estados Unidos acordaron el jueves intensificar la lucha contra el tráfico de fentanilo. Ambos países han pedido en las últimas semanas a China que ayude a frenar el envío de precursores químicos procedentes del país asiático, con el fin de evitar la producción de la droga sintética responsable de miles de muertes en Estados Unidos. (Reporte de Daphne Psaledakis; edición de Jonathan Oatis, editado en español por José Muñoz)

Reuters