EEUU impone sanciones a esposa de juez Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil

Por Gram Slattery

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la esposa del juez que presidió el caso penal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, mientras se profundiza un enfrentamiento de meses entre los gobiernos de ambos países.

En una expansión de sus sanciones dirigidas al poder judicial de Brasil, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones a Viviane Barci de Moraes, esposa del juez Alexandre de Moraes, mostró el sitio web del Departamento del Tesoro.

También impuso sanciones al Lex Instituto de Estudos Juridicos, una entidad controlada por Barci de Moraes y otros miembros de la familia que el Gobierno de Estados Unidos cree que podría servir como vehículo para evadir sanciones preexistentes, mostró el aviso.

El STF no quiso referirse al tema. El bufete de abogados de Barci de Moraes no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Moraes presidió el caso penal de Bolsonaro, quien fue condenado a principios de mes por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de que perdiera las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Fue condenado a 27 años de prisión.

Sus abogados han dicho que recurrirán la condena, aunque los juristas afirman que sus posibilidades de éxito son remotas.

El propio De Moraes ya fue objeto en julio de medidas en virtud de una ley que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas a extranjeros que considere que tienen antecedentes de corrupción o abusos a los derechos humanos.

En conjunto, las últimas sanciones representan una profundización de una crisis diplomática en curso entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental.

Trump y sus aliados políticos han catalogado la causa penal de Bolsonaro como una caza de brujas política. El presidente estadounidense, que fue acusado penalmente por intentar mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, ha indicado con frecuencia que ve un espíritu afín en el exmandatario brasileño. (Reporte de Gram Slattery; Editado en español por Javier Leira)