EEUU impone sanciones a familiares y cercanos a Nicolás Maduro

Por Daphne Psaledakis y Timothy Gardner

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) - Estados Unidos impuso el viernes sanciones a familiares y allegados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, con lo que Washington eleva la presión sobre el mandatario del país sudamericano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que impuso sanciones a siete personas que, dijo, estaban vinculadas a Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los acusó de "apoyar el narcoestado rebelde de Nicolás Maduro".

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", dijo Bessent en un comunicado.

"Maduro y sus cómplices amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración (del presidente Donald) Trump seguirá atacando a las redes que sustentan su dictadura ilegítima", agregó.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro y su Gobierno han negado vehementemente los vínculos con el crimen y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de administración para tomar el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

La imposición de sanciones ocurre mientras Trump ha incrementado la presión sobre Maduro, haciendo campaña para su salida del poder y ejecutando un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe.

La administración Trump ha llevado a cabo en la región ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, confiscado un petrolero sancionado cerca de las costas de Venezuela y ha declarado un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país miembro de la OPEP.

Trump también ha dicho repetidamente que pronto habrá ataques terrestres en Venezuela.

La medida del viernes sanciona a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, el sobrino de la esposa de Maduro, quien según Estados Unidos estuvo involucrado en un complot de corrupción en la petrolera estatal y quien fue sancionado por Washington la semana pasada.

Su madre, que también es hermana de la esposa de Maduro, su padre, su hermana, su esposa y su hija fueron sancionados el viernes.

EXTIENDEN PROTECCIÓN DE CITGO

El Tesoro además extendió el viernes una licencia general que protege al refinador venezolano Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 3 de febrero, una medida que vencía el 20 de diciembre. Fue una extensión mucho más corta que la anterior que el Tesoro emitió en junio y que duró seis meses.

Washington ha protegido a la empresa con sede en Houston de los acreedores en los últimos años, incluso en medio de una subasta judicial de acciones de su matriz, PDV Holding. La licencia prohíbe temporalmente las transacciones con un bono emitido por Venezuela con garantía de acciones de Citgo.

En noviembre, un juez estadounidense autorizó la venta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum a una filial de Elliott Investment Management, tras aprobar una oferta de 5.900 millones de dólares presentada por la compañía en una subasta judicial para pagar a los acreedores vinculados con Venezuela.

La orden de venta, pendiente de la aprobación del Departamento del Tesoro, fue el último paso legal importante para concluir una subasta de dos años destinada a pagar a hasta 15 acreedores por impagos de deuda y expropiaciones. (Reporte de Daphne Psaledakis y Timothy Gadner Editado en español por Mayela Armas)