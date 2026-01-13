EEUU impulsa el proyecto del corredor en Armenia

Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo en Washington en agosto, bajo los auspicios del presidente Donald Trump, para poner fin al conflicto territorial de décadas sobre Nagorno-Karabaj.

El acuerdo prevé la creación de una zona de tránsito que cruce Armenia y conecte Azerbaiyán con su enclave azerí de Najicheván, más al oeste. Este corredor, que responde a una antigua reivindicación de Bakú, se denominará "Vía Trump hacia la Paz y la Prosperidad Internacional" (Tripp).

Estados Unidos tendrá derechos de desarrollo sobre el proyecto, lo que le permitirá fortalecer su presencia en una región altamente estratégica y rica en hidrocarburos, considerada durante años el patio trasero de Moscú y cercana a la órbita de Irán.

"El Acuerdo Tripp se convertirá en un verdadero modelo para el mundo entero, demostrando cómo es posible abrirse a la actividad económica y la prosperidad sin cuestionar ni comprometer en modo alguno la soberanía ni la integridad territorial", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante la reunión.

"Será positivo para Armenia, para Estados Unidos y para todos los involucrados", añadió, afirmando que la administración Trump ahora "trabajará en la implementación del acuerdo".

Irán se ha opuesto durante mucho tiempo a este corredor, por temor a que pudiera aislarlo del Cáucaso e introducir presencia extranjera en su frontera.

Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró que la seguridad del corredor que conecta Azerbaiyán con Najicheván estará garantizada "por Armenia, no por un tercer país". (ANSA).