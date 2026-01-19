EEUU: inaugurada en Los Angeles una plaza dedicada a inmigrantes italianos

Situada en San Pedro, junto al municipio y frente al puerto, la plaza forma parte del área designada como Little Italy, creada en 2019.

La Plaza Miramare es un homenaje a generaciones de inmigrantes italianos, muchos de los cuales provenían de Campania y Sicilia, atraídos por la industria pesquera.

En su honor, se instaló la Fuente de los Pescadores en un lado de la explanada pavimentada.

San Pedro alberga actualmente la comunidad italoamericana más grande del sur de California, con aproximadamente 30.000 habitantes.

Durante la ceremonia de inauguración, la cónsul general de Italia en Los Angeles, Raffaella Valentini, afirmó: "este espacio no es solo para ellos, sino que será un lugar abierto, dedicado a celebrar el placer de estar juntos y la capacidad de acoger a todos".

Anna Manunza, embajadora de Asuntos Culturales de la asociación Little Italy of Los Angeles (Lilaa), añadió que la comunidad ya está inundada de propuestas para eventos italianos abiertos a todos.

A la ceremonia también asistieron el presidente de Lilaa, Mario Amalfitano, y el diputado Christian Di Sanzo, junto con numerosos ciudadanos y representantes de la administración local. (ANSA).