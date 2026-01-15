EEUU incauta en el mar Caribe otro petrolero sancionado vinculado a Venezuela

WASHINGTON (AP) — Fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron otro buque petrolero sancionado acusado de tener vínculos con Venezuela, como parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem escribió el jueves en las redes sociales: "el buque tanque Veronica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe".

Una publicación en redes sociales del Comando Sur estadounidense sobre la captura dice que marines y marineros lanzados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford realizaron la captura, mientras que la publicación de Noem señaló que, como en redadas anteriores, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo el abordaje y la incautación.

Noem publicó un breve video que parecía mostrar parte de la captura del barco. Las imágenes en blanco y negro mostraban helicópteros sobrevolando la cubierta de un buque mercante mientras tropas armadas descendían a la cubierta por cuerda.

El Veronica es el sexto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela, y el cuarto desde el operativo en que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro hace casi dos semanas.

Noem, en su publicación en redes sociales, dijo que la redada se llevó a cabo con "estrecha coordinación con nuestros colegas" en el ejército, así como en los departamentos de Estado y Justicia.

"Nuestros heroicos hombres y mujeres de la Guardia Costera una vez más aseguraron una operación ejecutada impecablemente, de acuerdo con el derecho internacional", agregó Noem.

Al igual que en publicaciones anteriores, Noem y el ejército enmarcaron la incautación como parte de un esfuerzo por hacer cumplir la ley. Noem argumentó que las múltiples capturas demuestran que "no hay forma de escapar de la justicia estadounidense".

Sin embargo, otros funcionarios de la administración republicana de Trump han dejado claro que lo ven como una forma de generar efectivo mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

La semana pasada, Trump se reunió con ejecutivos de compañías petroleras para discutir su objetivo de invertir US$ 100.000 millones en Venezuela para reparar y mejorar su producción y distribución de petróleo. Su administración ha dicho que espera vender al menos 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.