EEUU incauta otro petrolero en el Índico tras seguirlo desde el Caribe

WASHINGTON (AP) — Militares de Estados Unidos abordaron otro petrolero sancionado en el océano Índico después de rastrear la embarcación desde el Caribe, en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el domingo.

Venezuela enfrenta sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo desde hace años, y depende de una flota de petroleros fantasma con banderas apócrifas para introducir crudo de contrabando en las cadenas de suministro globales. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó una cuarentena de petroleros sancionados en diciembre para presionar al entonces presidente Nicolás Maduro antes de que este fuera capturado en enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

Varios petroleros huyeron de la costa venezolana tras el operativo militar de enero, incluido el buque abordado anoche en el océano Índico. El Departamento de Defensa indicó en una publicación en X que fuerzas de Estados Unidos abordaron el Veronica III, realizando “un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje”.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump, con la esperanza de escabullirse”, señaló el Pentágono. “Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”.

Un video publicado por el Pentágono muestra a soldados de Estados Unidos abordando el petrolero.

El Veronica III es una embarcación con bandera de Panamá bajo sanciones de Estados Unidos relacionadas con Irán, según el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Veronica III salió de Venezuela el 3 de enero, el mismo día de la captura de Maduro, con casi 2 millones de barriles de crudo y fueloil, publicó TankerTrackers.com el domingo en X.

“Desde 2023, ha estado involucrado con petróleo ruso, iraní y venezolano”, afirmó la organización.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, dijo a The Associated Press en enero que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar que al menos 16 petroleros salieron de la costa venezolana en contravención de la cuarentena.

El gobierno de Trump ha estado incautando petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios por tomar control del petróleo de Venezuela. El Pentágono no indicó en la publicación si el Veronica III fue incautado formalmente y puesto bajo control de Estados Unidos, y más tarde comunicó a la AP en un correo electrónico que no tenía información adicional que aportar más allá de esa publicación.

La semana pasada, el ejército de Estados Unidos abordó un petrolero distinto en el océano Índico, el Aquila II. El buque estaba retenido mientras se decidía su destino final por parte de Estados Unidos, según un funcionario de defensa que habló la semana pasada bajo condición de anonimato al tanto del tema.

______

Konstantin Toropin contribuyó a esta historia.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.