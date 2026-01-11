EEUU: incendio en la más grande sinagoga de Mississippi, un arresto

Lo informó Politico.

Se trata de la sinagoga más grande del estado y también fue el escenario de un atentado con dinamita por parte del Ku Klux Klan en 1967.

Ningún fiel resultó herido en el incendio, que se declaró en la congregación Beth Israel en Jackson poco después de las 3 de la mañana del sábado, según informó hoy la policía.

Las fotos muestran los restos carbonizados de una oficina y de la biblioteca de la sinagoga, donde varias Torá fueron destruidas o dañadas.

El alcalde de la ciudad, John Horhn, confirmó que una persona fue arrestada tras una investigación que también involucró al FBI y a la Joint Terrorism Task Force.

"El antisemitismo, el racismo y el odio religioso son ataques contra toda la ciudad de Jackson y serán tratados como actos de terrorismo contra la seguridad y la libertad de culto", declaró Horhn en un comunicado (ANSA).