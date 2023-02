eeuu incluye a seis entidades chinas en lista negra comercial tras globo espía

(Actualiza con medidas, añade nombres de las compañías)

Por Humeyra Pamuk, Michael Martina y Patricia Zengerle

WASHINGTON, 9 feb (Reuters) -

La administración Biden añadió el viernes seis entidades chinas relacionadas con el sospechoso programa de globos de vigilancia de Pekín a una lista negra de exportaciones.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que añadió las cinco empresas y un instituto de investigación por apoyar "los esfuerzos de modernización militar de China, específicamente los programas aeroespaciales del Ejército Popular de Liberación (EPL), incluyendo dirigibles y globos".

Entre las entidades figuran Pekín Nanjiang Aerospace Technology y China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute.

Anteriormente, Estados Unidos había dicho que estudiaría la posibilidad de tomar medidas contra las entidades vinculadas al ejército chino que apoyaron el vuelo de un globo espía en el espacio aéreo estadounidense la semana pasada.

El viernes, la administración Biden añadió también a la lista Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Cantón Tian-Hai-Xiang Aviation Technology y Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

La embajada china en Washington, Cantón Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co y China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

No fue posible contactar con Pekín Nanjiang, Dongguang, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Cantón Tian-Hai-Xiang Aviation Technology y Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

La inclusión en la lista negra dificulta a las empresas la obtención de exportaciones de tecnología estadounidense. Tanto el presidente estadounidense, Joe Biden, como su predecesor, Donald Trump, utilizaron la lista para golpear a las empresas chinas y evitar que Pekín avanzara militarmente.

Washington ha señalado que está convencido de que el fabricante del globo chino, derribado por el ejército estadounidense el pasado fin de semana frente a la costa este de Estados Unidos, tiene una "relación directa" con el Ejército Popular de Liberación de China (EPL), dijo el alto cargo en un comunicado. (Reporte de Humeyra Pamuk, Patricia Zengerle, Michael Martina, David Brunnstrom, Sarah N. Lynch, Nandita Bose, Paul Grant y Kanishka Singh; editado en español por Tomás Cobos y Aida Peláez-Fernández)

Reuters