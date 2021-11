EEUU incluye en su lista negra a 27 entidades de China, Japón, Pakistán, Singapur y Rusia

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una batería de sanciones contra 27 entidades de China, Japón, Pakistán, Singapur y Rusia por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior estadounidense.

"El comercio y el comercio mundial deben apoyar la paz, la prosperidad y los empleos bien remunerados, no los riesgos para la seguridad nacional", ha indicado la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina M. Raimondo, en un comunicado en el que ha señalado que esta decisión "ayudará a prevenir el desvío de tecnologías estadounidenses para el avance militar y actividades de no proliferación de China y Rusia". También servirá para frenar "las actividades nucleares no protegidas de Pakistán o su programa de misiles balísticos".

En concreto, se han añadido a la lista negra ocho entidades de tecnología china que "apoyan la modernización militar del Ejército", así como otras 16 entidades e individuos que operan en China y Pakistán "en función de sus contribuciones a las actividades nucleares no protegidas de Pakistán o al programa de misiles balísticos".

Otras tres filiales de una empresa china previamente sancionada por su participación en ventas de tecnología de Estados Unidos también han sido agregadas.

Además, se ha agregado una entidad con sede en Rusia por su producción de productos militares para un usuario final militar.