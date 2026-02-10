EEUU: Indignación en la Iglesia de EEUU por un video racista sobre los Obama

El material, publicado en redes sociales y luego eliminado tras una ola de críticas, desató condenas tanto de demócratas como de republicanos y de líderes religiosos en todo el país.

Cupich pidió una disculpa pública "inequívoca" del presidente, no solo hacia la familia Obama sino hacia toda la nación. "Nuestro shock es real. Así como nuestra indignación.

Nada menos que una disculpa clara es aceptable", afirmó el cardenal en un comunicado.

El líder católico recordó que representar a personas negras como animales fue históricamente un recurso racista utilizado para deshumanizar a comunidades enteras, una práctica asociada al supremacismo blanco y a la segregación.

La polémica estalló luego de que en la cuenta del mandatario se difundiera un video con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 que, hacia el final, incluía imágenes de los Obama transformados en primates.

Tras el escándalo, el contenido fue eliminado y la Casa Blanca atribuyó la publicación a un error de un colaborador. Sin embargo, Trump rechazó ofrecer disculpas y afirmó que no había cometido "ningún error".

El episodio generó un rechazo bipartidista. Incluso el senador republicano Tim Scott calificó el video como "lo más racista" que había visto proveniente de la Casa Blanca.

Cupich no es el único en alzar la voz. En los últimos días, varios obispos y cardenales estadounidenses advirtieron sobre el deterioro del clima político y moral en el país, señalando que la retórica partidista y la polarización están debilitando el papel internacional de Estados Unidos en conflictos como los de Ucrania o Venezuela.

El enfrentamiento refleja una tensión creciente entre sectores de la Iglesia católica estadounidense y la Casa Blanca, especialmente en temas como la inmigración y el discurso político. Cupich ya había criticado con dureza las políticas de deportación masiva y la retórica contra los migrantes impulsadas por Trump.

En este contexto, analistas consideran que el clima político actual dificulta incluso la posibilidad de una visita papal a Estados Unidos en el corto plazo, un gesto tradicionalmente utilizado como señal de reconciliación institucional y social.

