EEUU: inédita huelga de docentes en San Francisco, por primera vez en 50 años

La protesta involucra a aproximadamente 6.000 maestros, consejeros escolares, enfermeras y otro personal educativo representado por el sindicato United Educators of San Francisco, y afecta a más de 50.000 estudiantes.

"La incapacidad del distrito escolar para financiar adecuadamente la atención médica para las familias y garantizar salarios acordes con el altísimo costo de vida en el Área de la Bahía nos ha obligado a tomar la decisión de declarar la huelga", declaró el domingo la presidenta del sindicato, Cassondra Curiel, tras el fracaso de las negociaciones que se prolongaron durante meses.

La huelga no tiene fecha de finalización. La anterior, en 1979, duró casi siete semanas y es recordada como una de las más largas en la historia de California.

El alcalde Daniel Lurie solicitó, sin éxito, el aplazamiento de la protesta. La manifestación de San Francisco se enmarca en un contexto más amplio de tensiones en el sistema escolar de California, donde los sindicatos también están listos para declararse en huelga en Los Ángeles, San Diego y el área de Sacramento. (ANSA).