EEUU informa de conversaciones constructivas con Netanyahu sobre el plan para Gaza

WASHINGTON, 25 ene (Reuters) - Las conversaciones de funcionarios estadounidenses con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la segunda fase del plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza fueron constructivas, dijo el domingo el enviado especial Steve Witkoff.

"Estados Unidos e Israel mantienen una relación fuerte y duradera construida sobre una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La discusión fue constructiva y positiva, con ambas partes alineadas sobre los próximos pasos y la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región", dijo Witkoff en un post en X.

Las conversaciones se celebraron el sábado, añadió.

(Reporte de Doina Chiacu; edición de Alexandra Hudson)