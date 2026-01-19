EEUU: insólita carta de Trump al premier noruego, "sin Nobel no hay paz"

"Querido Jonas: teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción. "Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¨por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación". "Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye Trump.

Store confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países.

Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", dijo a ese diario.

Store resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a este es "total". "También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio", afirmó.

Trump ha insistido este lunes en que llegó la hora de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia.

"Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", señaló en su red social, Truth Social.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela". No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo se destacó que la distinción es intransferible.

También en Truth, el sábado Trump incrementó su presión sobre Groenlandia y amenazó con aumentar el 1 de febrero un 10% los aranceles a Dinamarca y otros siete aliados, que el 1 de junio se incrementaría al 25%, "hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia". El objetivo de sus aranceles son todos los países europeos -todos miembros de la OTAN- que han enviado tropas a Groenlandia en los últimos días: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Estas tensiones se dan justo en la antesala del Foro Económico Mundial (WEF) que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por la amenaza de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Allí, Trump coincidirá con los líderes de algunos de los ocho países a los que amenazó con aranceles. (ANSA)