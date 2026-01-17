EEUU insta a las tropas sirias a detener avance contra ciudades controladas por los kurdos

DEIR HAFER, Siria, 17 ene (Reuters) - Estados Unidos instó el sábado al ejército sirio a detener su avance a través del territorio controlado por los kurdos en el norte del país, donde las tropas de Damasco se enfrentaron a las fuerzas kurdas por puestos estratégicos y yacimientos petrolíferos a lo largo del río Éufrates.

Durante días, las tropas sirias se habían concentrado en torno a un grupo de aldeas situadas justo al oeste del sinuoso río Éufrates y habían pedido a las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por los kurdos y estacionadas allí, que redesplegaran sus fuerzas en la orilla opuesta del río.

Los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias se retiraron de la zona a primera hora del sábado como gesto de buena voluntad, pero luego acusaron a las tropas sirias de violar el acuerdo al seguir avanzando hacia el este, hacia ciudades y yacimientos petrolíferos no incluidos en el acuerdo.

Brad Cooper, que dirige el Mando Central del ejército estadounidense, dijo en una declaración escrita publicada en la red social X que las tropas sirias deben "cesar cualquier acción ofensiva en las zonas" entre la ciudad de Alepo y la ciudad de Tabqa, unos 160 kilómetros más al este.

El acuerdo inicial de retirada incluía la ciudad principal de Deir Hafer y algunos pueblos de los alrededores, cuyos residentes son predominantemente árabes y celebraron la llegada de las tropas sirias.

"Ha ocurrido con el menor número de pérdidas. Ya ha habido suficiente sangre en este país, Siria. Nos hemos sacrificado y perdido lo suficiente, la gente está cansada de ello", dijo a Reuters Hussein al-Jalaf, residente de Deir Hafer.

La Compañía Petrolera Siria dijo que los yacimientos cercanos de Rasafa y Sufyan habían sido capturados por las tropas sirias y ahora podrían volver a funcionar. Las Fuerzas Democráticas Sirias se habían retirado hacia el este, algunas a pie, hacia la ciudad de Tabqa, río abajo pero todavía en la orilla occidental y cerca de una presa hidroeléctrica, una fuente crucial de energía. No obstante, cuando el ejército sirio anunció que su objetivo es capturar Tabqa a continuación, las Fuerzas Democráticas Sirias dijeron que eso no forma parte del acuerdo original y que lucharán por mantener la ciudad, así como otro yacimiento petrolífero en sus proximidades.

Según una fuente de seguridad siria, aviones de la coalición liderada por Estados Unidos sobrevolaron las ciudades en conflicto lanzando bengalas de advertencia.

(Reporte de Mahmoud Hasano en Deir Hafer, Orhan Qereman en Tabqa y Khalil Ashawi en Damasco; reporte adicional de Muayad Hameed Suadi en Bagdad y Huseyin Hayatsever en Ankara; escrito por Maya Gebeily; editado en español por Carlos Serrano)