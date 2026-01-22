EEUU insta a Nigeria a proteger a los cristianos

Estados Unidos pidió este jueves a Nigeria que proteja más a los cristianos, en un contexto de aumento de los secuestros en el país más poblado de África.

Ambos países iniciaron en Abuja, la capital, negociaciones bilaterales sobre seguridad.

Nigeria se enfrenta desde 2009 a una insurrección yihadista en el noreste y a las actividades criminales de grupos armados en el noroeste y el centro-norte.

"El gobierno de Nigeria debe hacer más para proteger a los cristianos y su derecho a practicar su fe libre y en seguridad", dijo Allison Hooker, subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, en un discurso antes de una reunión.

Hooker omitió referirse a las víctimas musulmanas, que también sufren la violencia.

El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que los cristianos del país son blanco de "genocidio" y "persecución".

El gobierno nigeriano y la mayoría de los expertos lo niegan y aseguran que los ataques afectan indistintamente a civiles musulmanes y cristianos.

Durante el fin de semana, en el estado de Kaduna (norte), más de 170 personas fueron secuestradas en varias iglesias por grupos criminales llamados "bandidos". La policía lo negó inicialmente, lo cual alimentó la controversia.

Los lugareños que sobrevivieron al secuestro o lograron escapar rompieron a llorar al recordar el ataque.

Los secuestradores "han rodeado completamente el pueblo", indicó a AFP Ishaku Danzumi Kurmin. "Nos golpearon y nos llevaron a la maleza", donde estaba uno de sus jefes, dijo.

La familia de Alice Joseph, de 42 años, lo sufre desde hace tiempo.

"Desde hace cuatro años, vienen cada año", declaró.

Joseph contó que a su marido y a sus hijos los han secuestrado en el pasado y este año se llevaron a sus padres y su hermano.

Según una fuente oficial, entre los rehenes hay 68 niños y 56 mujeres.