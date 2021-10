EEUU insta a Rusia y China a apoyar Tratado Antártico para que "muchos" se impliquen en "interés" de la humanidad

El secretario de Estado enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, ha instado a China y Rusia a "apoyar" el Tratado Antártico y espera conseguirlo "pronto", porque confía en que si estos países lo hicieran "muchos más" se comprometerían con la protección del continente austral.

Durante su participación en el evento de conmemoración del 30 aniversario del Protocolo de Madrid en el marco del Tratado Antártico, Kerry ha señalado que este asunto depende de la madurez y de esperar al "momento adecuado" pero, de momento, ha celebrado "determinados movimientos" en favor de las zonas protegidas ya que recientemente India, China y Ucrania han anunciado "su apoyo para adoptar áreas marinas protegidas". No obstante, ha afeado que "hay una serie de países que todavía no se han comprometido con la protección de la Antártida".

"Sabiendo que tenemos áreas amplias del océano en las que se puede pesca, sería en interés de toda la Humanidad que dejáramos de lado determinadas zonas clave como el Mar de Weddel, la Antártida oriental o la Península Antártica, entre otras. Espero que sea un momento ya maduro, teniendo en cuenta la cuestión de la emergencia climática", ha urgido Kerry, que ha definido la Antártida como "un espacio de paz y cooperación" por lo que "urge avances".

A su juicio, se está jugando con el futuro de los océanos de una forma muy peligrosa y en particular advierte de que el Ártico, la Antártida y los arrecifes están casi "en un punto de no retorno". Kerry ha asegurado que no se necesita explotar la Antártida, que debe ser protegida.

"Estoy contento y muy feliz de participar en esta renovación del compromiso, que es esencial y crítico para todos nosotros", ha manifestado sobre el 30 aniversario de la firma del Protocolo de Madrid, en 1991 que fue negociado durante la Guerra Fría, un momento en el que destaca que los países fueron capaces de reunirse y crear un modelo para toda la comunidad científica.

"Tenemos que respetar esa zona. Tenemos que maravillarnos ante esta región y proteger todos los océanos. Espero que estemos a la altura de este reto y del de la crisis climática", ha concluido Kerry.

El enviado especial de clima de Estados Unidos ha manifestado su esperanza de que en los próximos meses las grandes economías y potencias del mundo tomen la decisión de trabajar "mano a mano" para proteger estas regiones porque cree que hay consenso para reservar determinadas áreas para que no puedan ser explotadas por su minería o sus recursos.

"Frente a la visión de explotarlo todo para que nuestras economías sigan funcionando. Nuestras economías no siempre tienen que depender de estos nuevos recursos sino que se puede reciclar, reutilizar y crear un sistema económico más sostenible", ha concluido Kerry.

En este contexto, ha apelado Rusia, China, India, la UE, Sudáfrica, Australia, Brasil, Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón o los propios Estados Unidos, que "suman el 80 por ciento de las emisiones del planeta", a comprometerse a preservar estas "áreas clave" porque confía en que cuando llegue ese momento, "el resto del mundo" se unirá a la decisión y "lo celebrará".

En definitiva, el representante estadounidense opina que los países deberían trabajar de manera diligente y alcanzar acuerdos que vayan más allá de las jurisdicciones nacionales y eso "tiene que ocurrir rápidamente".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado que en la Cumbre del Clima de París de 2015 quedó "bien patente" que clima y océanos son dos caras de la misma moneda y ha resaltado la importancia del multilateralismo para afrontar los retos ambientales y climáticos.