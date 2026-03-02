EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente más de una docena de países de Oriente Medio

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente más de una docena de países de Oriente Medio, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en medio de los ataques del país e Israel contra Irán. Mora Namdar, subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, dijo que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar esos países utilizando los medios de transporte comerciales disponibles "debido a los riesgos para la seguridad".

La advertencia del lunes se aplica a Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, anunció que su personal había abandonado el lugar "debido a una amenaza". Estados Unidos e Israel llevaron adelante el sábado una serie de ataques contra varios objetivos en Irán, en los que murieron muchos altos cargos de la república islámica, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Teherán respondió con sus propios ataques contra múltiples objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que se había previsto que el conflicto durara entre cuatro y cinco semanas, pero que podría prolongarse más tiempo. El conflicto, que ha sumido a la región en la guerra y ha dejado decenas de muertos, ha provocado un aumento de los precios de la energía. (Reporte de Jasper Ward en Washington; reporte adicional de Humeyra Pamuk. Editado en español por Javier Leira)