EEUU: inteligencia de EE.UU. contradice a Trump sobre amenaza misilística iraní

De acuerdo con el diario, los organismos de inteligencia consideran que Teherán aún se encuentra a varios años de disponer de sistemas balísticos con alcance suficiente para impactar directamente en territorio continental estadounidense, contradiciendo declaraciones recientes del mandatario.

Trump y miembros de su administración sostuvieron en los últimos días que Irán habría reactivado su programa nuclear, acumulado material suficiente para fabricar un arma atómica en cuestión de días y avanzado en el desarrollo de misiles capaces de amenazar a Estados Unidos.

Sin embargo, expertos en no proliferación nuclear y organismos internacionales de monitoreo citados por el New York Times afirman que estas evaluaciones resultan "exageradas, falsas o no comprobadas", señalando que no existen pruebas concluyentes de que Irán haya retomado esfuerzos activos para enriquecer uranio a niveles militares ni para desarrollar mecanismos operativos de detonación nuclear.

El informe sostiene que la narrativa presentada por sectores de la administración podría contribuir a justificar una eventual escalada militar contra Teherán en un contexto regional ya altamente volátil.

Según ABC News, Trump recibió recientemente un informe detallado sobre opciones militares frente a Irán durante una reunión encabezada por el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Medio Oriente.

A la reunión también asistió el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en momentos en que Washington evalúa distintos escenarios estratégicos ante el aumento de tensiones con la República Islámica.

Fuentes citadas por la cadena estadounidense indicaron además que sectores del Partido Republicano y algunos asesores cercanos al presidente consideran que Israel debería encabezar un eventual ataque preventivo contra instalaciones iraníes, una hipótesis que incrementa la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto regional.

Las tensiones entre Washington y Teherán se han intensificado en los últimos meses en paralelo al deterioro del acuerdo nuclear firmado en 2015 y al aumento de incidentes militares indirectos en Medio Oriente. (ANSA).