EEUU: Inteligencia europea: Rusia cree que puede "burlar" a EEUU en negociaciones

Kaupo Rosin, director del organismo, aseguró que Moscú está jugando a ganar tiempo en las conversaciones con Washington y que no existe una voluntad real de cooperar con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo duradero

El funcionario, que habló antes de la publicación del informe anual de seguridad de Estonia, señaló que las conclusiones se basan en discusiones internas rusas, donde se sigue considerando a Washington como el principal enemigo

Según el reporte, Rusia insiste públicamente en que desea una solución negociada, pero al mismo tiempo muestra escasa disposición a ceder en sus exigencias, mientras las conversaciones mediadas por Estados Unidos no registran avances en los temas centrales

Rosin sostuvo que Putin todavía cree que puede ganar la guerra por la vía militar, lo que explica la falta de concesiones en las negociaciones

Desde la Casa Blanca, un funcionario respondió que los negociadores estadounidenses lograron "avances significativos" en las conversaciones, y citó como ejemplo un reciente acuerdo para liberar a más de 300 prisioneros, alcanzado en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó la semana pasada que Washington fijó un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo, aunque Trump ya estableció anteriormente fechas límite que no se cumplieron sin consecuencias visibles

Analistas señalan que tanto Trump como Putin necesitan sostener sus propias narrativas: el mandatario estadounidense como artífice de la paz y el líder ruso como eventual vencedor en Ucrania

Mientras tanto, los ataques rusos continúan. Bombardeos en la región oriental de Donetsk mataron a una niña de 11 años y a su madre, y dejaron varios heridos, incluidos menores, según autoridades locales

La guerra, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, se acerca a su cuarto año sin una solución clara, pese a los esfuerzos diplomáticos y los contactos indirectos entre las partes con mediación internacional

El informe estonio advierte que Rusia probablemente no atacará a la OTAN en el corto plazo, pero sigue siendo una amenaza significativa mientras refuerza sus capacidades militares. (ANSA)