EEUU intenta calmar la preocupación de Israel asegurando que el acuerdo con Irán no es inminente

Altos funcionarios de Estados Unidos han asegurado al portal israelí Walla News que no se espera que el nuevo acuerdo nuclear con Irán suceda de inmediato porque la Administración de Joe Biden no aceptará nuevas concesiones en el marco de las negociaciones.

La Casa Blanca ha enviado mensajes de tranquilidad a Israel sobre la situación de las negociaciones sobre el posible pacto nuclear, sin embargo, los funcionarios israelíes contactados por el portal de noticias aseguran que hay preocupación. "No estamos tranquilos", dice un funcionario. "Al contrario, estamos muy preocupados", ha añadido.

La preocupación de Jerusalén ha aumentado drásticamente desde que se retomaron las negociaciones directas entre la Unión Europea e Irán. Esta situación ha provocado "fricciones inusuales" con Washington, asegura Walla.

Sin embargo, los funcionarios han hecho hincapié en que el primer ministro israelí, Yair Lapid, no tiene intención de emprender una campaña pública contra Biden. "Nuestra política es no provocar una disputa pública con Estados Unidos", ha indicado un funcionario. "No arruinaremos las relaciones con la administración Biden como lo hizo (Benjamin) Netanyahu con (Barack) Obama", han asegurado.

Estos comentarios se han realizado después de que un alto funcionario estadounidense confirmara al diario 'The Times of Israel' que Teherán ha abandonado su demandada "línea roja" que suponía un conflicto en las negociaciones del acuerdo nuclear.

Irán no habría exigido --en este momento de las negociaciones-- que Estados Unidos eliminase al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CRGI) de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras que tiene el Departamento de Estado de Biden. También habría abandonado las solicitudes sobre la exclusión de la lista de empresas vinculadas al CRGI.

Según el funcionario, Teherán "descarta" estas exigencias de "la versión actual del texto". "Entonces, si estamos más cerca de un acuerdo, es por eso", aseguró.

El lunes el Gobierno iraní remitió su respuesta a la propuesta de Borrell, mostrando optimismo sobre las opciones de que se materialice el acuerdo. El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, había explicado que veía factible que "en los próximos días" hubiese un acercamiento "si Estados Unidos demuestra un enfoque realista y flexibilidad".