EEUU intenta evitar acuerdos "perjudiciales" con China en Venezuela, dice secretario de Energía

CARACAS, 11 feb (Reuters) - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el miércoles durante una visita en Venezuela que los acuerdos de empresas chinas legítimas serán aceptables en Venezuela, pero que la administración Trump está tratando de evitar acuerdos "perjudiciales" que las compañías de Pekín han cerrado en otros países de la región

Wright, el funcionario de más alto rango de la administración Trump que visita Venezuela después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro el mes pasado, dijo que es necesario que haya acuerdos de reestructuración de deuda para compensar a las empresas después de las expropiaciones de hace dos décadas en Venezuela, pero que eso no sucederá "de la noche a la mañana"

Wright también afirmó que el riesgo para las empresas energéticas que invierten en el país sudamericano es menor tras la aprobación de la reforma petrolera por parte del gobierno el mes pasado, pero que los cambios podrían no ser suficientes para fomentar grandes flujos de capital. (Reporte de Reuters)