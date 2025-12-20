EEUU intercepta e incauta un buque frente a costas venezolanas, dicen funcionarios

Por Idrees Ali y Phil Stewart

20 dic (Reuters) - Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, dijeron el sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses, pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron dónde se estaba llevando a cabo la operación, pero añadieron que la Guardia Costera estaba al mando.

La Guardia Costera y el Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Esta sería la segunda vez en las últimas semanas que la Guardia Costera, junto con otras agencias, incauta un petrolero sancionado.

"Estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela", dijo Trump el martes.

En los días transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses se apoderaron de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada, ha habido un embargo efectivo en vigor, con buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo que permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados. (Reporte de Idrees Ali, Phil Stewart; Editado en Español por Ricardo Figueroa)