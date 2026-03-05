EEUU: Inversores citan a juicio a Trump y Bondi por pacto sobre TikTok

Zhaocheng Anthony Tan, accionista de Alphabet, empresa matriz de Google, y Garrett Reid, socio de Meta, argumentan que el pacto violaba una ley que obligaba a ByteDance a desinvertir en la aplicación o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos.

"Para que la ley tenga algún significado, debe ser respetada, incluso, quizás especialmente, por el presidente", dado que contradice la voluntad del Congreso.

Los demandantes, según medios estadounidenses, plantean esta cuestión para garantizar que "tales violaciones y subversiones no continúen", según se afirma en la demanda.

TikTok escindió oficialmente sus operaciones en Estados Unidos a finales de enero: la nueva entidad es propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses, con Silver Lake, MGX y Oracle como inversores gestores, cada uno con una participación del 15%.

ByteDance, sin embargo, conserva una participación residual del 19.9%. Oracle se encarga de garantizar la seguridad y de reentrenar una copia del algoritmo de recomendación basado en datos de usuarios estadounidenses.

"En resumen -según el acuerdo anunciado- ByteDance seguiría controlando todos los elementos esenciales de TikTok. Dicho entendimiento frustraría el propósito mismo de la ley de TikTok, ya que ByteDance podría seguir promoviendo la propaganda china y censurando el contenido que no le gusta, precisamente lo que la ley pretendía prevenir", señalaron Tan y Reid. (ANSA).