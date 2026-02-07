EEUU: investigan nuevo mensaje en el caso de la madre de Savannah Guthrie

"Los investigadores están inspeccionando activamente la información proporcionada en el mensaje para determinar si es auténtica", indicó el departamento del sheriff en un comunicado publicado en redes sociales.

Tanto el FBI como la policía local señalaron que este nuevo material forma parte de la investigación en curso sobre la desaparición de Guthrie y pidieron a cualquier persona con información que se comunique llamando al 1-800-CALL-FBI.

Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el pasado sábado en su hogar en el área de Catalina Foothills, al norte de Tucson, tras retornar de cenar con su familia. La Oficina del Sheriff informó que fue reportada como desaparecida el domingo alrededor del mediodía después de no presentarse a misa, y desde entonces se cree que fue retenida contra su voluntad.

El caso ha atraído atención nacional en Estados Unidos, en parte por el perfil de la familia Guthrie en los medios. Hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso ni persona de interés. El FBI también ha ofrecido una recompensa de US$50.000 por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie o al arresto de quienes estén implicados en su desaparición.

Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero de 2026 y su caso fue reportado inicialmente por la familia tras no presentarse a compromisos familiares y religiosos programados. Guthrie, que tiene movilidad reducida y requiere medicación diaria, fue vista por última vez cuando su yerno la dejó en su casa después de una cena familiar. (ANSA).