EEUU invierte en compañía de tierras raras, trata de reducir dependencia de China

Estados Unidos está tomando una participación minoritaria en una empresa minera de tierras raras en Oklahoma, la última inversión gubernamental en el sector mientras busca minimizar su dependencia de las importaciones de un material utilizado en teléfonos inteligentes, robótica, vehículos eléctricos y muchos otros productos de alta tecnología

China procesa más del 90% de los minerales críticos del mundo y ha utilizado su dominio en el mercado para ganar ventaja en la guerra comercial con Washington

USA Rare Earth anunció el lunes que el Departamento de Comercio está invirtiendo US$1.600 millones en la empresa para avanzar en el trabajo de una mina en Texas y construir una instalación de fabricación de imanes en Oklahoma

Las acciones de USA Rare Earth subieron más del 13% antes de que abrieran los mercados en Estados Unidos

El acuerdo con el programa CHIPS del Departamento de Comercio incluye US$277 millones en financiación federal propuesta y un préstamo senior garantizado de US$1.300 millones. El Departamento de Comercio recibirá 16,1 millones de acciones ordinarias a cambio, así como derechos para comprar 17,6 millones más

"El proyecto de minerales críticos pesados de USA Rare Earth es esencial para restaurar la independencia de minerales críticos de Estados Unidos", declaró el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado. "Esta inversión asegura que nuestras cadenas de suministro sean resilientes y ya no dependan de naciones extranjeras"

La administración Trump está intensificando los esfuerzos para desarrollar la industria nacional de minerales críticos para romper el control que China tiene sobre la cadena de suministro global

Empresarios, analistas y legisladores han advertido durante años que la dependencia de Estados Unidos de China para minerales críticos —una lista de 50 minerales que incluye 17 elementos de tierras raras muy buscados— es una vulnerabilidad de seguridad nacional

Los intentos del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia son parte de ese impulso

USA Rare Earth, con sede en Stillwater, Oklahoma, es el tercer operador estadounidense en el que la administración Trump ha invertido en los últimos meses

El Pentágono invirtió US$400 millones en el productor de tierras raras MP Materials. Le otorgó a la empresa estadounidense un préstamo de US$150 millones en agosto

La administración Trump y los inversores privados anunciaron en noviembre una asociación con las startups de tierras raras Vulcan Elements y ReElement Technologies. El acuerdo de US$1.400 millones busca aumentar el acceso a materiales y tecnología que son cruciales para producir una variedad de bienes de alta tecnología y equipos militares

El presupuesto aprobado por el gobierno incluye US$2.000 millones para que el Pentágono aumente sus reservas de minerales críticos y US$5.000 millones más hasta 2029 para invertir en esas cadenas de suministro

Entre 2020 y 2024, el Pentágono dijo que había otorgado más de US$439 millones para establecer cadenas de suministro de tierras raras nacionales

A principios de este mes, un grupo bipartidista de legisladores propuso crear una nueva agencia con US$2.500 millones para impulsar la producción de tierras raras y otros minerales críticos

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa