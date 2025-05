EEUU irá contra República Dominicana y Nicaragua en eliminatorias de Copa Mundial de basket

Estados Unidos comenzará las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto 2027 en noviembre contra República Dominicana, Nicaragua y un tercero país que se determinará más adelante este verano mediante resultados de un torneo de preclasificación.

Los grupos, y 68 de las 80 naciones que están en la contienda por las 31 plazas para la Copa Mundial, fueron anunciados el martes en Doha, Qatar.

Qatar es la única nación que tiene asegurado un lugar en la Copa Mundial en virtud de su condición de anfitrión del torneo en el verano boreal de 2027.

Las otras 12 naciones, ocho de Europa y cuatro de las Américas, que jugarán en la clasificación se determinarán este verano.

"Las eliminatorias son una parte especial de este viaje", dijo el secretario general de FIBA, Andreas Zagklis. "La Copa Mundial no es un evento de tres semanas. La Copa Mundial es en realidad más de dos años, como pueden ver. ... Este es el momento clave en el camino hacia Doha".

Alemania es el campeón defensor tras vencer a Serbia por la medalla de oro en Manila en 2023. Canadá venció a Estados Unidos en ese torneo por el bronce.

“Cuando comencé a jugar para el equipo nacional alemán a finales de los ’90, nunca hubiéramos pensado que esto era posible, que Alemania sería campeona de la Copa Mundial. Creo que eso muestra el crecimiento del baloncesto en Alemania y en el resto del mundo, en Europa, en todas partes", comentó Dirk Nowitzki, la gran estrella alemana y durante mucho tiempo baluarte de los Mavericks de Dallas que llevó el trofeo de la Copa Mundial al escenario para el sorteo el martes por la noche.

"Ha sido divertido ver crecer el baloncesto en las últimas dos décadas y más. Y realmente, ahora en el mundo del baloncesto, cualquier cosa es posible”, añadió.

Los estadounidenses han ganado el torneo cinco veces, pero no desde 2014, después de terminar. Quedaron séptimos en China 2019 —su peor desempeño— y no subir al podio nuevamente en Manila. Ha sido un desafío para Estados Unidos para conformar su mejor equipo posible para los mundiales, dado que la mayoría de las estrellas tienden a preferir jugar en los Juegos Olímpicos y muchos no pueden comprometerse con un plan en el que jugarían en una Copa Mundial un verano y en los Juegos Olímpicos al año siguiente.

“Estoy emocionado. Creo que el mundo está emocionado. Creo que los jugadores están emocionados. Solo creo que ese nivel de intensidad, por lo que he experimentado en las Copas Mundiales anteriores, ha aumentado diez veces más de lo que era antes", resaltó Carmelo Anthony, gran figura del baloncesto de Estados Unidos y que será exaltado este año al Salón de la Fama del Baloncesto.

Desglose de las eliminatorias en las Américas.

Equipos: 16 para siete plazas en la Copa Mundial.

Fechas de clasificación de la primera ronda: noviembre 2025, febrero 2026, julio 2026.

Fechas de clasificación de la segunda ronda: agosto 2026, noviembre 2026, febrero 2027.

Formato: Cuatro grupos de cuatro equipos en la primera ronda (seis juegos por equipo). Los tres mejores equipos de cada grupo pasarán a la segunda ronda.

Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua, por determinar.

Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas, por determinar.

Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia, por determinar.

Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá, por determinar.

(Aún hay cuatro equipos por clasificar, y esos equipos se determinarán en un par de torneos de preclasificación en agosto).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.