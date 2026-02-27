EEUU: Ira de Trump contra Anthropic, ninguna agencia la usará más
Habla del modelo de Inteligencia Artificial
"Esos casos humanos de izquierda cometieron un error desastroso", escribió el presidente estadounidense en la red Truth.
"Estados Unidos nunca permitirá que una compañía izquierdista y woke dicte cómo nuestros grandes militares luchan y ganan guerras. Esa decisión recae en su comandante en jefe y los líderes extraordinarios que nombro para dirigir nuestro ejército", atacó Trump en Truth.
"El egoísmo de Anthropic está poniendo en riesgo vidas estadounidenses y poniendo en peligro a nuestros soldados y nuestra seguridad", añadió. "Por lo tanto, ordeno a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y ya no haremos negocios con ellos!", concluyó Trump. (ANSA).