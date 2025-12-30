EEUU: Irán insta a Trump a retomar el diálogo nuclear

El planteo fue realizado en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, un día después del encuentro entre Trump y Netanyahu en Estados Unidos.

En su intervención, Araghchi lanzó un llamado directo a la Casa Blanca y advirtió que la administración estadounidense enfrenta una disyuntiva clave.

"El gobierno de Estados Unidos se encuentra ahora ante un dilema: puede seguir firmando cheques en blanco a Israel con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y con su credibilidad, o bien participar de un cambio radical para mejor", escribió el canciller iraní.

El ministro sostuvo que Irán continúa abierto a los diálogos y que una escalada innecesaria puede evitarse mediante la vía diplomática. Según afirmó, los cambios recientes en Medio Oriente podrían permitir la implementación de eventuales acuerdos de una manera completamente nueva.

"Para quienes estén dispuestos a ir donde nadie ha llegado antes, existe una breve ventana de oportunidad. La fortuna favorece a los audaces, y hace falta mucho más coraje para romper un ciclo vicioso que para perpetuarlo", señaló Araghchi.

El jefe de la diplomacia iraní agregó que existe una voluntad sin precedentes entre amigos comunes de Irán y Estados Unidos para facilitar un proceso de diálogo, en un contexto de crecientes tensiones regionales y renovados debates sobre el futuro del programa nuclear iraní (ANSA).