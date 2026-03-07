EEUU: irán: Trump, "Con la operación hicimos un favor al mundo"
El presidente de EE.UU. afirma que Teherán estaba cerca de obtener un arma nuclear
"Con la operación en Irán hicimos un favor al mundo", afirmó Trump al referirse a los ataques lanzados por Estados Unidos y sus aliados contra objetivos iraníes.
El mandatario añadió que el gobierno de Teherán estaba próximo a conseguir capacidad nuclear militar.
"Irán estaba cerca de obtener el arma nuclear", sostuvo.
Las declaraciones se producen en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras una serie de bombardeos contra instalaciones militares y nucleares iraníes.
Washington ha justificado la ofensiva afirmando que busca impedir que la república islámica desarrolle armas nucleares y capacidades militares que puedan amenazar a Estados Unidos y a sus aliados en Medio Oriente.
En ese contexto, la administración estadounidense ha señalado que uno de los objetivos centrales de la campaña militar es neutralizar el programa nuclear iraní y sus instalaciones de enriquecimiento de uranio.
Estados Unidos ya había atacado en el pasado instalaciones nucleares clave de Irán, como los complejos de Fordow, Natanz e Isfahán, en operaciones destinadas a frenar el desarrollo del programa atómico del país.
Trump ha insistido repetidamente en que Irán no puede convertirse en una potencia nuclear y ha advertido que Washington tomará todas las medidas necesarias para impedirlo.
Según el presidente estadounidense, permitir que Teherán obtenga armas nucleares representaría una amenaza directa para la estabilidad regional y para la seguridad internacional.
La guerra entre Estados Unidos e Irán se ha intensificado en las últimas semanas con ataques y contraataques en distintos puntos de Medio Oriente.
El conflicto ha provocado fuertes tensiones en la región y ha generado preocupación internacional por el riesgo de una escalada aún mayor.
Mientras Washington sostiene que su intervención busca impedir la proliferación nuclear y garantizar la seguridad de sus aliados, Irán rechaza esas acusaciones y asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
La disputa sobre el programa atómico iraní lleva décadas siendo uno de los principales focos de tensión entre Teherán y las potencias occidentales.
En ese escenario, las declaraciones de Trump vuelven a situar la cuestión nuclear en el centro del conflicto y refuerzan la posición de la Casa Blanca de justificar la operación militar como una acción preventiva para la seguridad global. (ANSA).