EEUU: irán: Trump, "Con la operación hicimos un favor al mundo"

"Con la operación en Irán hicimos un favor al mundo", afirmó Trump al referirse a los ataques lanzados por Estados Unidos y sus aliados contra objetivos iraníes.

El mandatario añadió que el gobierno de Teherán estaba próximo a conseguir capacidad nuclear militar.

"Irán estaba cerca de obtener el arma nuclear", sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras una serie de bombardeos contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Washington ha justificado la ofensiva afirmando que busca impedir que la república islámica desarrolle armas nucleares y capacidades militares que puedan amenazar a Estados Unidos y a sus aliados en Medio Oriente.

En ese contexto, la administración estadounidense ha señalado que uno de los objetivos centrales de la campaña militar es neutralizar el programa nuclear iraní y sus instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos ya había atacado en el pasado instalaciones nucleares clave de Irán, como los complejos de Fordow, Natanz e Isfahán, en operaciones destinadas a frenar el desarrollo del programa atómico del país.

Trump ha insistido repetidamente en que Irán no puede convertirse en una potencia nuclear y ha advertido que Washington tomará todas las medidas necesarias para impedirlo.

Según el presidente estadounidense, permitir que Teherán obtenga armas nucleares representaría una amenaza directa para la estabilidad regional y para la seguridad internacional.

La guerra entre Estados Unidos e Irán se ha intensificado en las últimas semanas con ataques y contraataques en distintos puntos de Medio Oriente.

El conflicto ha provocado fuertes tensiones en la región y ha generado preocupación internacional por el riesgo de una escalada aún mayor.

Mientras Washington sostiene que su intervención busca impedir la proliferación nuclear y garantizar la seguridad de sus aliados, Irán rechaza esas acusaciones y asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

La disputa sobre el programa atómico iraní lleva décadas siendo uno de los principales focos de tensión entre Teherán y las potencias occidentales.

En ese escenario, las declaraciones de Trump vuelven a situar la cuestión nuclear en el centro del conflicto y refuerzan la posición de la Casa Blanca de justificar la operación militar como una acción preventiva para la seguridad global. (ANSA).