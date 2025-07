EE.UU.: Italianos transferidos de Alligator Alcatraz

El Ministerio de Asuntos Exteriores lo anunció en un comunicado, enfatizando que sus familias han sido informadas.

Las familias de los dos ciudadanos italianos, según el comunicado, ya han cargado su "cuenta de detenido" —una especie de "tarjeta prepaga" disponible para los detenidos para los gastos permitidos— con los fondos necesarios para comprar un boleto de avión en cualquier momento, si las autoridades estadounidenses lo permiten.

Además, la familia de Mirabella Costa ha transferido las pertenencias personales de su sobrino a Krome, las cuales serán puestas bajo custodia por el propio ICE para que pueda partir hacia Italia tan pronto como reciba la autorización del juez de inmigración.

Fernando Artese podría partir hacia Italia muy pronto, mientras que Mirabella Costa deberá comparecer ante un juez que evaluará los cargos penales en su contra. A uno de los dos italianos, cuyo pasaporte estaba vencido, se le emitió un nuevo pasaporte temporal, el cual las autoridades de Florida aceptaron y reconocieron; el documento agilizará los trámites de deportación.

"El consulado me informó del traslado de mi hijo de Alligator Alcatraz al centro de ICE en Krome (Miami). No he hablado con él, pero espero que el asunto se resuelva pronto", dijo Rosanna Mirabella Costa, madre de Gaetano Cateno Mirabella Costa, uno de los dos reclusos italianos transferidos hoy.

