EEUU: Jerome Powell abierto a posible recorte de tasas

En un discurso en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que el mercado laboral estaba ahora en un "tipo curioso de equilibrio" resultante de la reducción de la contratación y la disminución de la disponibilidad de trabajadores en medio de la represión de la inmigración de Trump y los cambios demográficos.

Pero en general, "los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo Powell. "Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente en forma de despidos mucho más altos y un aumento del desempleo".

Como resultado, un cambio en la postura política actual de la Reserva Federal, en forma de reducción de su tasa de interés de referencia, puede estar justificado, dijo. Al hacer que sea menos costoso para los consumidores y las empresas obtener préstamos, la Reserva Federal busca impulsar la actividad económica general.

Las acciones se dispararon tras los comentarios, ya que los inversores anticipan que ahora era más probable que la Reserva Federal reduzca su tasa de endeudamiento clave en su próxima reunión en septiembre.

"El discurso de hoy no podría ser más claro de que Powell está listo para recortar las tasas el 17 de septiembre y el mercado ahora tiene un precio completo para ello y para un segundo a finales de año", escribió Peter Boockvar, economista independiente y estratega de mercado en una nota después del discurso de Powell.

Trump ha pasado meses presionando por un recorte de tasas, argumentando que aún no habían provocado una inflación significativa. Powell también se refirió a eso el viernes, diciendo que el impacto de los aranceles en los precios al consumidor "ahora es claramente visible" y que esperan efectos continuos "en los próximos meses". Pero dijo que seguía siendo "alta la incertidumbre sobre el tiempo y las cantidades".

El discurso se produce cuando el banco central se enfrenta a divisiones internas sobre la dirección futura de la política monetaria, mientras responde a un panorama económico cambiante y a una presión externa sin precedentes con ataques del presidente Trump.

Algunos miembros de la Reserva Federal creen que cualquier inflación causada por los aranceles del presidente Trump será efímera y que las tasas deberían reducirse para contrarrestar los signos de un mercado laboral en deterioro, según las actas de la reunión más reciente de la Reserva Federal. (ANSA).