EEUU: Jimmy Kimmel, "2025 muy buen año para el fascismo"

"Sinceramente, no creo tener ni la más remota idea de lo que está pasando allá, pero sí sé lo que está pasando aquí, y puedo asegurarles que, desde una perspectiva fascista, ha sido un muy buen año", declaró Kimmel, conductor de uno de los "late shows" más populares. "La tiranía prospera aquí", añadió.

"Les cuento esta historia porque quizá piensen: 'Un gobierno que silencia a sus críticos es algo que ocurre en lugares como Rusia o Corea del Norte... no en el Reino Unido'. Bueno, eso es lo que pensábamos. Y ahora tenemos al rey Donnie VIII pidiendo ejecuciones", bromeó, en alusión a Enrique VIII. Kimmel dijo que su show, que estuvo fuera del aire por presiones del gobierno de Trump, ha vuelto "con más fuerza que nunca" y que ha superado el reto, ya que su contrato se ha extendido hasta mediados de 2027.

El comediante hizo un llamamiento al pueblo británico para que no abandone a los estadounidenses. "Estamos pasando por un momento difícil, pero nos recuperaremos. Puede que no lo parezca, pero los queremos".

Channel 4 emite un discurso de Navidad alternativo al del monarca británico desde 1993. Este año, la emisora pública eligió a Jimmy Kimmel, una de las principales estrellas de los late shows de Estados Unidos, cuyo programa fue suspendido en septiembre tras acusar a la derecha estadounidense de instrumentalizar políticamente el asesinato de Charlie Kirk, un influencer partidario de Donald Trump. (ANSA).