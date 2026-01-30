EEUU: Juez define si Luigi Mangione afrontará la pena de muerte

Mangione, de familia de origen italiano, comparecerá nuevamente ante un tribunal federal tras declararse no culpable de los cargos estatales y federales vinculados al homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en New York City.

La defensa argumentó que el delito de acoso no califica como "crimen violento" y, por lo tanto, no puede ser utilizado como base para habilitar la pena capital en el proceso federal.

Además, sostuvo que la decisión de solicitar la pena de muerte tuvo motivaciones políticas y evitó protocolos federales establecidos.

La jueza federal Margaret Garnett indicó previamente que el juicio federal podría realizarse en enero de 2027 si la pena de muerte permanece como opción. En caso contrario, el proceso comenzaría en octubre, con selección de jurado fijada para el 8 de septiembre.

En paralelo, la Manhattan District Attorney's Office solicitó que el juicio estatal comience el 1 de julio, antes del proceso federal, al señalar el "profundo interés" del Estado en garantizar justicia para la familia de la víctima y mantener el orden público.

La magistrada también deberá pronunciarse sobre un pedido de la defensa para excluir pruebas incautadas en la mochila de Mangione al momento de su detención en Pensilvania. Los fiscales sostienen que el registro realizado por el Altoona Police Department siguió los procedimientos internos, mientras que los abogados del acusado lo consideran ilegal.

Según la acusación, el homicidio ocurrió en diciembre de 2024 cuando la víctima fue atacada en la zona de Midtown, en un hecho que los investigadores describieron como planificado. Los fiscales sostienen que el acusado habría seguido durante un período previo los movimientos del ejecutivo, reuniendo información sobre sus rutinas y desplazamientos.

De acuerdo con documentos judiciales, el ataque se produjo en la vía pública y con un arma de fuego. La investigación posterior incluyó el análisis de cámaras de seguridad, registros digitales y objetos presuntamente vinculados al hecho, elementos que forman parte central del expediente y del debate actual sobre la validez de las pruebas. (ANSA).