EEUU: Juez excluye pena de muerte para Luigi Mangione

(ACTUALIZADA) (ANSA) - NUEVA YORK 30 ENE - La justicia federal estadounidense resolvió que el acusado Luigi Mangione, descendiente de familia italiana, no enfrentará la pena de muerte por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en un fallo que representa un fuerte revés para la fiscalía federal

La jueza federal Margaret Garnett desestimó cargos federales que habilitaban la pena capital, al considerar que la acusación no cumplía los requisitos legales necesarios para sostener ese tipo de condena

Mangione, de 27 años, se declaró no culpable de los cargos federales y estatales

Aunque la pena capital quedó descartada, el acusado continúa enfrentando cargos federales vinculados al acoso interestatal con resultado de muerte, que podrían implicar cadena perpetua sin libertad condicional en caso de condena

La magistrada también autorizó que el juicio incluya pruebas incautadas durante su arresto en Pensilvania, entre ellas un arma artesanal, identificaciones falsas y escritos donde el acusado expresaba críticas contra el sistema de salud estadounidense, según la acusación

La decisión limita las opciones de sentencia, pero no elimina la posibilidad de prisión de por vida ni afecta el proceso paralelo que enfrenta en tribunales del estado de Nueva York

Según la acusación, el homicidio ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando Thompson fue baleado en Midtown Manhattan mientras se dirigía a una conferencia de inversores, en un ataque considerado selectivo por los investigadores

El ataque ocurrió temprano por la mañana, frente a un hotel en Manhattan, y fue captado por cámaras de seguridad. La investigación posterior determinó que el agresor utilizó un arma con silenciador y que el hecho habría sido planificado

Tras una intensa búsqueda policial, Mangione fue detenido cinco días después en Altoona, Pensilvania. Según las autoridades, en su mochila llevaba un arma compatible con la utilizada en el ataque, identificaciones falsas y escritos críticos hacia la industria de seguros de salud

Los investigadores consideran que el ataque pudo estar motivado por resentimiento hacia el sector de seguros médicos y críticas más amplias al sistema sanitario estadounidense, aunque el móvil continúa bajo investigación

El caso generó fuerte repercusión en Estados Unidos, tanto por el perfil de la víctima como por el debate sobre el sistema de salud y el costo de la atención médica

La fiscalía federal había impulsado la pena de muerte en el marco del endurecimiento de la política federal en materia penal. El proceso federal avanza con selección de jurado prevista para septiembre, mientras fiscales de Manhattan buscan iniciar el juicio estatal en paralelo. (ANSA)