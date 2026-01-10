EEUU: juez frena a Trump en intento de condicionar fondos electorales

Así lo informó el sitio político Politico.

El juez distrital John Chun dictaminó que la amenaza de Trump de recortar los fondos a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) es inconstitucional y sostuvo que el presidente carece de autoridad para determinar unilateralmente cómo deben administrarse las elecciones a nivel estatal.

"El presidente no tiene la facultad de imponer de manera unilateral nuevas condiciones sobre el uso de fondos federales", escribió Chun en un fallo de 75 páginas. El magistrado subrayó que la Constitución de Estados Unidos reserva a los estados la organización de los procesos electorales, salvo disposiciones específicas aprobadas por el Congreso.

Chun, designado por el expresidente Joe Biden, se convirtió así en el tercer juez federal en bloquear partes sustanciales de la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de marzo, que buscaba obligar a los estados a introducir cambios en sus procedimientos electorales bajo la amenaza de perder financiamiento federal.

La orden ejecutiva formaba parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para reforzar el control federal sobre los comicios, con el argumento de prevenir el fraude electoral.

Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha sostenido reiteradamente que el sistema electoral estadounidense presenta fallas estructurales, pese a que múltiples tribunales y organismos estatales y federales han descartado la existencia de irregularidades generalizadas.

En particular, la Comisión de Asistencia Electoral cumple un rol técnico clave en la distribución de fondos federales destinados a la modernización de sistemas de votación, la capacitación de funcionarios electorales y el fortalecimiento de la ciberseguridad electoral, áreas que tradicionalmente se gestionan en coordinación con los estados y con un alto grado de autonomía local.

Funcionarios estatales, tanto demócratas como republicanos, habían advertido que condicionar esos recursos a cambios impuestos por el Poder Ejecutivo constituía una presión indebida y una alteración del equilibrio federal.

Varios estados presentaron demandas argumentando que la Casa Blanca intentaba sortear al Congreso e imponer por decreto reformas electorales que requieren legislación específica.

Con este nuevo fallo, la aplicación de la orden ejecutiva queda aún más debilitada, mientras continúan los litigios destinados a definir los límites del poder presidencial en materia electoral y a preservar el principio de autonomía de los estados en la organización de los comicios. (ANSA).