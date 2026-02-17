EEUU: jueza ordena al gobierno restituir una muestra sobre esclavos

"Como si existiera un Ministerio de la Verdad de '1984' con su lema 'La ignorancia hace la fuerza', se le pide a este tribunal que determine si el gobierno federal tiene la facultad de distorsionar y desacreditar la historia. No la tiene", escribió la jueza Cynthia Rufe, fallando a favor de la ciudad de Filadelfia, que había llevado a la administración a los tribunales.

"El gobierno afirma que solo él tiene la facultad de borrar, alterar, eliminar y ocultar la historia en monumentos financiados por los contribuyentes. Sus afirmaciones evocan la autoridad del Gran Hermano", agregó.

La Casa Presidencial se encuentra en uno de los destinos turísticos más populares: cerca se encuentran la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, donde se debatieron la Declaración de Independencia y la Constitución. Su retirada fue consecuencia de la orden ejecutiva firmada en marzo por Donald Trump para eliminar los rastros de ideologías progresistas de museos e instituciones culturales, en este caso, en la primera capital de Estados Unidos.

Firmada el día en que Estados Unidos celebra el Día del Presidente, la orden de Rufe exige la restauración inmediata de los 34 paneles de la exposición.

La jueza, designada por el Partido Republicano, fue nombrada por George W. Bush, quien, en una coincidencia inesperada, abordó la relación de Washington con la esclavitud en un nuevo ensayo sobre su predecesor, el primero de una serie sobre presidentes estadounidenses encargado por una organización apolítica para conmemorar el 250.° aniversario de Estados Unidos.

Bush rinde homenaje a Washington para "evitar que Estados Unidos se convirtiera en una monarquía o algo peor", al tiempo que admite que la esclavitud es una "mancha" en su legado.

(ANSA).