WASHINGTON (AP) — En una época en que la aprobación de la Suprema Corte está cerca de ser la más baja de la historia, dos juezas se han asociado para promover el arte de discrepar sin caer en rencores.

Las juezas Amy Coney Barrett y Sonia Sotomayor, opuestas ideológicamente, se presentaron juntas en dos ocasiones recientemente para afirmar que la necesidad del debate civilizado nunca ha sido mayor que en estos tiempos polarizados. Y dijeron que la Corte Suprema, donde nadie alza la voz con furia, puede ser un modelo para el resto del país.

“No creo que nadie entre nosotros tenga una actitud de ‘a mi manera o la carretera’”, dijo Barrett, quien promueve la transigencia desde una posición de fuerza como parte de la supermayoría de jueces conservadores. Habló el martes en una conferencia de docentes de educación cívica en Washington.

Sotomayor, en una conferencia de gobernadores a fines de febrero, dijo que las plumas de los jueces al escribir sus opiniones pueden ser filosas, pero hábiles. “Hay tantas, tantas cosas que se pueden hacer para bajar la temperatura y funcionar juntos como grupo para lograr algo que beneficie el derecho”, dijo.

Por extraño que parezca, Barrett utilizó términos notablemente similares para criticar a Sotomayor y las otras dos juezas progresistas de la corte hace menos de dos semanas.

Los nueve jueces rechazaron unánimemente los intentos estatales de excluir al expresidente republicano Donald Trump de las boletas electorales por sus esfuerzos para anular su derrota ante el demócrata Joe Biden hace cuatro años. Pero los tres progresistas criticaron a la corte por extralimitarse.

“No podemos sumarnos a una opinión que resuelve innecesariamente asuntos trascendentales y difíciles, y por lo tanto coincidimos solamente en el fallo”, escribieron las juezas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sotomayor.

Barrett estuvo de acuerdo con ellas, pero no le gustó su tono.

“A mi juicio, este no es un buen momento para ampliar la disidencia con estridencia. La Corte ha resuelto un problema de resonancia política en la época volátil de una elección presidencial”, escribió Barrett. “En esta circunstancia en particular, los escritos de la Corte deberían bajar, no elevar, la temperatura nacional”.

La confianza en la corte se encuentra en su nivel más bajo en medio siglo tras el fallo de junio de 2022 que anuló el derecho nacional al aborto. Una encuesta apenas antes de que se iniciara el actual período de sesiones en octubre encontró escasos cambios.