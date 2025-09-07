EE.UU. jugará partidos amistosos en noviembre contra Paraguay y Uruguay

LA NACION

CHESTER, Pensilvania, EE. UU. (AP) — Estados Unidos jugará contra Paraguay y Uruguay sus dos últimos partidos amistosos de este año en las fechas internacionales de la FIFA.

La selección estadounidense se enfrentará a Paraguay el 15 de noviembre en Chester, Pensilvania, y a Uruguay tres días después en Tampa, Florida, informó el sábado la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Paraguay y Uruguay aseguraron esta semana su clasificación a la Copa del Mundo del próximo año. Estados Unidos tiene un lugar automático como coanfitrión.

Estados Unidos cayó por 2-0 ante Corea del Sur el sábado en Harrison, Nueva Jersey, y se enfrentará a Japón el martes en Columbus, Ohio. Luego tiene partidos contra Ecuador el 10 de octubre en Austin, Texas, y contra Australia tres días después en Commerce City, Colorado.

Se programarán dos amistosos en marzo antes de que el seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, convoque a los jugadores para entrenar de cara a la Copa del Mundo en junio.

