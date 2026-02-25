EEUU: Justicia censura archivos Epstein con acusación contra Trump

Según el diario, los archivos corresponden a memorandos internos del FBI sobre entrevistas realizadas en 2019 a una mujer que se presentó tras el arresto de Epstein para denunciar tanto al financista como a Trump.

En la documentación difundida por el Departamento de Justicia aparecen referencias a cuatro interrogatorios relacionados con el caso, pero solo se incluye el resumen de una de las entrevistas, en la cual las acusaciones mencionan únicamente a Epstein, mientras que los pasajes referidos a Trump fueron eliminados o censurados.

El informe señala que la publicación parcial de los documentos forma parte del proceso de desclasificación de materiales del caso Epstein, cuyo arresto en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores desencadenó múltiples investigaciones sobre su red de contactos con figuras influyentes del ámbito político, empresarial y social.

Trump ha negado en reiteradas ocasiones cualquier conducta ilegal vinculada al financista, con quien reconoció haber tenido contactos sociales en el pasado antes de distanciarse públicamente de él años después.

El caso Epstein continúa generando repercusiones judiciales y políticas en Estados Unidos, con sucesivas divulgaciones de documentos y testimonios que mantienen el tema en el centro del debate público (ANSA).