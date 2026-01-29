EEUU: Klobuchar lanza su candidatura a gobernadora y desafía a Trump en Minnesota

"Creo que debemos defender lo que es correcto y arreglar lo que está mal", sostuvo Klobuchar en un video difundido para oficializar su postulación, en el que también remarcó: "me gusta mi trabajo en el Senado, pero amo a nuestro estado más que a cualquier cargo".

El anuncio llega en un contexto político y social tenso en Minnesota, marcado por el despliegue de agentes federales en el marco de operativos migratorios impulsados por el gobierno federal, que han provocado protestas y fuerte polémica política en el estado.

La decisión de Klobuchar se produce además tras la salida de la carrera electoral del actual gobernador Tim Walz, en medio de controversias políticas y un clima de confrontación con la administración Trump por políticas migratorias y cuestiones de seguridad.

La senadora, una de las figuras demócratas más consolidadas del estado y con trayectoria nacional —incluida su candidatura presidencial en 2020—, busca posicionarse como una alternativa de unidad y estabilidad en un escenario político polarizado, en el que también pesan debates sobre fraude en programas sociales, seguridad y políticas federales.

Klobuchar, elegida por primera vez al Senado en 2006, es considerada además una potencial figura nacional demócrata a futuro. La elección a gobernador de Minnesota está prevista para noviembre de 2026. (ANSA).