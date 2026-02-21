EEUU: La batalla por los reembolsos parte del Illinois demócrata

La carta está acompañada de una advertencia clara, que deja entrever un duro enfrentamiento legal en el horizonte: "Si no cumplen con lo solicitado emprenderemos nuevas acciones", amenaza Pritzker, probable candidato demócrata a la Casa Blanca en 2028.

Illinois y otra decena de estados con gobiernos demócratas demandaron a Trump contra los aranceles en los últimos meses y ahora exigen que se salde la cuenta.

También el gobernador de California, Gavin Newsom, pide que los estadounidenses sean reembolsados, reforzando el coro liberal que se ha alzado en el Congreso a favor de devolver el dinero gastado en tarifas.

Se trata de reclamos cuyo destino no está claro: los demócratas trabajan en algunas iniciativas legislativas para obligar a la administración a compensar a los consumidores, pero las medidas difícilmente serán aprobadas por un Congreso con mayoría republicana. Sin contar la dificultad para definirlas, dadas las diferencias entre estados en términos de gasto y de productos adquiridos.

La batalla por los reembolsos, en cualquier caso, seguramente durará "meses, si no años": "Tengo la sensación de que los estadounidenses nunca los verán", afirmó sin rodeos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfriando todo tipo de expectativas. Aun así, las principales asociaciones empresariales estadounidenses, como la US Chamber of Commerce y la National Retail Federation (de la que forma parte Walmart), no piensan ceder ni un milímetro.

Ya han instado a los tribunales estadounidenses a garantizar un "proceso sin obstáculos para el reembolso de los aranceles a los importadores estadounidenses".

El reembolso —se afirma— servirá de estímulo económico y permitirá a las empresas reinvertir en sus actividades, en sus empleados y en sus clientes. Un llamamiento compartido por la American Apparel & Footwear Association (que incluye gigantes como American Eagle Outfitters y Ralph Lauren): convencida de que la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles obliga a la administración a reembolsar, la asociación pidió a la agencia aduanera que actúe con rapidez y ofrezca a las empresas grandes y pequeñas indicaciones claras a seguir.

En juego hay más de 133.000 millones de dólares, es decir, la cifra recaudada hasta mediados de diciembre por las autoridades aduaneras. Sin embargo, economistas de Wall Street hablan de montos mucho más elevados: The Budget Lab de Yale estima al menos 142.000 millones, Wharton unos 175.000 millones y JPMorgan más de 200.000 millones.

En promedio, Estados Unidos recaudó cada mes 30.000 millones en aranceles, dinero que ahora empresas y estados quieren recuperar. (ANSA).