EEUU: La broma de Trump fue de pésimo gusto, Hilary Knight

"Saben que también tengo que invitar a las mujeres, o me arriesgo a un proceso de destitución, ¨no?", ironizó Trump al invitar a los jugadores de la selección masculina estadounidense que también ganó la medalla dorada en Milán-Cortina 2026 al discurso del Estado de la Unión.

El combinado femenino, que ya había ganado la medalla dorada en Pieonchang 2018, declinó posteriormente la invitación de Trump, alegando compromisos previos.

"Cuando lo escuché, pensé que era una broma de mal gusto e inapropiada que eclipsaba el éxito de las mujeres. Sólo queremos celebrar la importancia de ese éxito", afirmó Knight, una de las atletas más exitosas en la historia del hockey femenino estadounidense.

Knight agregó que la broma de Trump también es "una excelente reflexión para pensar en cómo hablamos de las mujeres, no sólo en el deporte, sino también en la industria".

"Las mujeres no son una excepción, y sus éxitos no deberían verse eclipsados ;;por nada que no sea su grandeza", enfatizó la capitana de la selección estadounidense de hockey sobre hielo.

El incidente también desató la controversia sobre la relación entre jugadores de hockey masculino y femenino en Estados Unidos, debido a la risa de los jugadores ante la broma de Trump sobre las mujeres.

"Pero hay una gran relación entre nosotros, basada en el respeto y el apoyo, y eso se vio parcialmente eclipsado por un breve desliz", aclaró Knight.

"Los chicos estaban en una situación difícil; es una pena que se hablara de ese incidente, oscureciendo el vínculo genuino que existe entre nosotros", completó la capitana de la selección estadounidense, cuya arquera Jeremy Swayman opinó en cambio que "los hombres deberían haber reaccionado de otra manera" a la broma de Trump.

A su vez, Jack Hughes, autor del gol de la victoria del seleccionado masculino en la final ante Canadá, declaró que uno de sus primeros pensamientos fue para la estrella del equipo femenino, Megan Keller.

"La primera persona en la que pensé fue en Megan Keller, quien anotó el gol de la medalla de oro la otra noche", expresó Hughes en una entrevista inmediatamente después de la victoria, recordando haberla conocido en la cafetería olímpica después de la victoria femenina. (ANSA).