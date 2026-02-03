EEUU: La Cámara se encamina a votar el fin del cierre del gobierno de Trump

Lo informó este martes el Congreso.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado con un amplio apoyo bipartidista, logró una votación procedimental estrecha en la Cámara, donde la mayoría republicana enfrenta una ajustada diferencia de opiniones entre sus miembros.

El proyecto incluye financiamiento para diversas agencias federales hasta octubre y mantiene fondos temporales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras se continúan debatiendo reformas a las políticas de inmigración.

La raíz principal del cierre parcial, que comenzó tras la expiración de resoluciones de financiamiento, sigue siendo el desacuerdo sobre la financiación y las condiciones del DHS, el cual supervisa las operaciones de agencias migratorias como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Los demócratas se han negado a respaldar el paquete sin cambios, argumentando que no incorpora suficientes medidas de reforma y rendición de cuentas tras la controversia por operativos migratorios en Minneapolis, que resultaron en la muerte de civiles.

Trump ha instado a una cooperación bipartidista para evitar una prolongación de la paralización, advirtiendo sobre los efectos económicos negativos que un cierre mayor podría acarrear, recordando la reciente experiencia de un "shutdown" prolongado en 2025.

Tanto el presidente como el líder de la Cámara, Mike Johnson, expresaron confianza en que el paquete será aprobado con el apoyo suficiente antes del martes.

El cierre parcial dejó ciertos servicios federales sin financiamiento, mientras que funcionarios esenciales continúan trabajando bajo una resolución temporal.

El texto en discusión busca financiar a la mayoría de las agencias del gobierno, aunque la financiación del DHS, y por ende la futura política migratoria, permanece sujeta a negociaciones en el Congreso.

La votación de este martes, que podría realizarse cerca de la medianoche, será un hito crucial para desbloquear la situación y permitir que el gobierno opere con normalidad. Sin embargo, la polarización en torno a la inmigración promete mantener las tensiones políticas abiertas incluso después de que finalice el cierre parcial. (ANSA).