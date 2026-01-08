EEUU: La Casa Blanca suspende la ayuda al gobierno de Somalia

Según las autoridades estadounidenses, los hechos ocurrieron en Somalia, uno de los países más pobres del mundo, y afectaron alimentos destinados a poblaciones vulnerables.

"La administración Trump tiene una política de tolerancia cero frente al despilfarro, el robo y el desvío de asistencia vital", señaló el Departamento de Estado en un mensaje publicado en la red social X. El organismo advirtió que cualquier eventual reanudación de la ayuda dependerá de que el gobierno federal somalí asuma responsabilidades por sus actos y adopte medidas correctivas adecuadas.

No está claro el alcance exacto de la suspensión, en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump aplicó recortes drásticos a la ayuda exterior estadounidense durante el último año.

La decisión se produce además en medio de un endurecimiento del discurso de la Casa Blanca contra inmigrantes somalíes en Estados Unidos, incluyendo acusaciones no comprobadas de fraude en centros de cuidado infantil en el estado de Minnesota.

En paralelo, el gobierno estadounidense incrementó las redadas migratorias en Minneapolis, ciudad que alberga a la mayor comunidad somalí del país, y Somalia figura entre 19 países cuyos ciudadanos tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos, así como la continuidad de sus trámites migratorios.

(ANSA).