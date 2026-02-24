EEUU: la desafiante Abigail, la gobernadora que le quitó Virginia a Trump

La gobernadora Abigail Spanberger fue elegida por el partido opositor para el discurso de respuesta a aquel realizado sobre el Estado de la Unión por parte de Donald Trump

En tanto, la líder del ala progresista, Alexandria Ocasio-Cortez, decidió boicotear la intervención del presidente en Capitol Hill

Desde que asumió el puesto de Glenn Youngkin en enero, Spanberger se ha movido con una rapidez fulminante que sorprendió a los conservadores

Ha cumplido la promesa electoral de poner fin a la cooperación entre las fuerzas del orden estatales y el ICE (el Servicio de Inmigración y control de Aduanas) en la represión de la inmigración y apoyó una posible redefinición del mapa congressional del Estado de cara a la votación de medio término

Cuando la administración Trump hizo presiones para destituir al presidente de la Universidad de Virginia debido a las políticas de diversidad, forzó la dimisión de miembros del consejo directivo

Con 49 años, exagente de la CIA, en 2018, junto a la actual gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, la diputada Chrissy Houlahan, la senadora Elissa Slotkin y la exdiputada Elaine Luria, creó la Mod Squad, la versión centrista de la original 'Squad', liderada por Alexandria Ocasio-Cortez

Fue ella quien, tras las elecciones de 2020, advirtió a los demócratas durante un caucus que nunca usaran las palabras "socialista" o "socialismo", un aviso que los activistas progresistas nunca le perdonó

El pasado noviembre, la moderada Spanberger, quien durante la campaña nunca mencionó a Trump, ganó con un margen de 15 puntos porcentuales, el margen demócrata más amplio en una carrera a gobernador de Virginia en más de 60 años

Su elección para replicar el discurso del presidente estadounidense muestra cómo el partido opositor está dividido sobre la dirección a seguir

Mientras que una encuesta de Gallup de enero reveló que el 45% de los demócratas quiere un líder moderado, una encuesta de Research/New Republic realizada el mismo mes indicó que el 46% preferiría un progresista como candidato del partido para 2028

La gran mayoría afirma querer que el partido luche más duramente contra las multinacionales y los ricos. (ANSA)