EEUU.- La Fiscalía de Los Ángeles acusa de doble asesinato al hijo de Rob Reiner y su mujer y considera la pena de muerte.

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha presentado este martes dos cargos de asesinato y considerará la pena de muerte contra Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, el actor, productor y director de cine Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, quienes aparecieron muertos este domingo en su residencia en el barrio de Brentwood. Así lo ha indicado el órgano en un comunicado en el que ha precisado que la acusación conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, incluso, la pena de muerte, algo sobre lo que todavía no se ha tomado una decisión. A este respecto, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha afirmado en una rueda de prensa de la que se ha hecho eco CNN que tendrá "en consideración la opinión y los deseos de la familia", si bien la pena capital no tendría lugar por lo pronto, dado que el gobernador de California, Gavin Newsom, estableció en 2019 una moratoria sobre ella mediante una orden ejecutiva. Con todo, esa situación podría cambiar tras las elecciones de 2026. En el documento, la Fiscalía ha señalado que el caso contra Nick Reiner incluye también una "alegación de circunstancia especial de asesinatos múltiples", así como otra "acusación especial por haber usado personalmente un arma peligrosa y mortal: un cuchillo". El doble asesinato habría tenido lugar "en la madrugada del 14 de diciembre", momento en el que Nick Reiner "está acusado de apuñalar mortalmente" a sus padres en su domicilio, según el relato del organismo. "Nick Reiner huyó, pero fue arrestado horas después esa misma noche en Exposition Park", señala el texto. Tras la presentación de los cargos, que tendrá lugar esta tarde en Los Ángeles (madrugada en España), "comparecerá ante el tribunal" el acusado, que está pasando por un "proceso de autorización médica", ha indicado el fiscal. La fecha exacta no ha sido anunciada. "El procesamiento de casos de violencia familiar es uno de los más difíciles y desgarradores que enfrentamos debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los crímenes", ha declarado Hochman, quien ha calificado como "impactantes y trágicos" asesinatos de la pareja. "Debemos a su memoria buscar justicia y rendición de cuentas", ha subrayado. El anuncio ha llegado dos días después del hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer en su domicilio. El cineasta, nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Recibió una nominación al premio Óscar por la producción de "Algunos hombres buenos" y dirigió películas tan conocidas como "La princesa prometida" o "Cuando Harry conoció a Sally", en cuyo rodaje conoció a Michele Singer.